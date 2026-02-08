Riccardo Lorello conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità a Cortina. L’atleta italiano si mette in mostra nella terza batteria e, con una gara deciso, riesce a salire sul podio. È una medaglia che arriva al termine di una giornata intensa e di una prova che ha sorpreso tutti.

Il pattinaggio di velocità e il ghiaccio di Rho Fiera consegnano un’altra medaglia all’Italia. Riccardo Lorello sorprende infatti tutti dalla terza batteria e, con un’autentica scalata, si assicura il bronzo nei 5000 metri. In testa fino alla nona di dieci batterie, l’azzurro riesce a tenersi dietro i quotati Bloemen e Loubineaud, conquistando un podio insperato. L’oro va al norvegese Sander Eitrem, dominatore col tempo di 6.03.95 (record olimpico) e già campione del mondo, argento per il ceco Metodej Jilek (+2.53). Lorello è bronzo (+5.27) e regala la quarta medaglia di giornata all’Italia. Quarto Davide Ghiotto (+5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Olimpiadi di Cortina, splendido bronzo per Riccardo Lorello nel pattinaggio 5000 metri

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A Milano, Riccardo Lorello conquista il bronzo nella gara dei 5000 metri di speed skating alle Olimpiadi 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Ghedina: L'Italia può stupire in discesa, di Cortina ho un ricordo splendido; Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Olimpiadi 2026, oro Lollobrigida. Fontana: trionfo su pista di Milano; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, argento per la staffetta di biathlon. Tre bronzi con Goggia, Dalmasso e Lorello ... tg24.sky.it

Goggia infinita, splendido bronzo nella discesa di Cortina! Trionfa Johnson, Vonn caduta shockLa bergamasca conquista la terza medaglia olimpica in carriera arrendosi alla statunitense campionessa del mondo. Pirovano sesta, Brignone decima, Delago undicesima ... tuttosport.com

È bronzo per l’Italia Riccardo Lorello conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità #CorrieredelloSport x.com

Un missile Azzurro squarcia il Milano Speed Skating Stadium mettendosi sorprendendo tutti. E' Riccardo Lorello che con un 6’09"22 si avvicina al record olimpico di sua maestà Nils van der Poel che verrà surclassato dal marziano Eitrem (medaglia d'oro per facebook