L'impresa di Lorello vince il bronzo a sorpresa nel pattinaggio di velocità all’esordio olimpico
Lorello conquista un bronzo inaspettato ai suoi primi Giochi Olimpici Invernali. Al debutto, nella gara dei 5000 metri di pattinaggio di velocità, sfida i grandi e si aggiudica il terzo posto a Rho, sorprendendo tutti.
Nel sui debutto alle Olimpiadi Invernali Lorello vince la medaglia di bronzo nei 5000m di pattinaggio di velocità: sfida i giganti e si prende il terzo posto nella sua Rho.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quarto
Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.
Argento 'vivo' per l'Italia del biathlon. A Lorello il bronzo nel pattinaggio di velocità
L’Italia conquista un argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Argomenti discussi: Lorello splendido bronzo nei 5000 m! Rivivi la gara dell'azzurro; Milano Cortina 2026, il doppio sogno olimpico in casa Lorello: Riccardo sul ghiaccio, papà tra i giudici di gara; Il pattinaggio, passatempo e sport dei reali d’Olanda, in mostra a Milano; Speed skating, Davide Ghiotto outsider di lusso in un 5000 olimpico di livello stellare.
Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quartoA Milano-Cortina 2026 trionfa la Norvegia con Sander Eitrem oro e record olimpico davanti al ceco Metodej Jilek, ma l’Italia esulta per il bronzo di Riccardo Lo ... sportface.it
Riccardo Lorello sorprende ed è bronzo nei 5000 metri di speed skating! Eitrem domina, 4° GhiottoEmozioni fortissime al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it
’ ! Lorello compie un’impresa incredibile e sale sul gradino più basso del podio nei 5000m di speed skating, resistendo con i denti e rimanendo lì a giocarsela con i più grandi #MilanoCortina2026 #Olimpia x.com
