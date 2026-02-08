L'impresa di Lorello vince il bronzo a sorpresa nel pattinaggio di velocità all’esordio olimpico

Lorello conquista un bronzo inaspettato ai suoi primi Giochi Olimpici Invernali. Al debutto, nella gara dei 5000 metri di pattinaggio di velocità, sfida i grandi e si aggiudica il terzo posto a Rho, sorprendendo tutti.

Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quarto

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.

Argento 'vivo' per l'Italia del biathlon. A Lorello il bronzo nel pattinaggio di velocità

L’Italia conquista un argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

l impresa di lorelloLorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quartoA Milano-Cortina 2026 trionfa la Norvegia con Sander Eitrem oro e record olimpico davanti al ceco Metodej Jilek, ma l’Italia esulta per il bronzo di Riccardo Lo ... sportface.it

Riccardo Lorello sorprende ed è bronzo nei 5000 metri di speed skating! Eitrem domina, 4° GhiottoEmozioni fortissime al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

