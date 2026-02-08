Olimpiadi | Fedriga Vittozzi rende il Fvg orgoglioso

Da triesteprima.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste, 8 feb - Lisa Vittozzi ha regalato una grande soddisfazione alla regione. Nella staffetta mista di biathlon a Milano-Cortina, la sua gara ha fatto salire il morale e ha portato a casa un risultato importante, facendo parlare di sé in tutta Italia. Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia si sono sentiti rappresentati e orgogliosi di questa performance.

Trieste, 8 feb - "La magnifica prestazione di Lisa Vittozzi e di tutta la squadra italiana nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia, oltre che per l'intero Paese". Lo ha detto il governatore Massimiliano.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Vittozzi Olimpiadi

L'Italia è d'argento grazie a Lisa Vittozzi, prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi

Questa mattina, a Pechino, Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la prima medaglia alle Olimpiadi invernali.

Fedriga vuole essere ancora Fvg: "A scegliere siano i cittadini"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vittozzi Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi: Fedriga, Vittozzi rende il Fvg orgoglioso; Fedriga, Vittozzi rende il Fvg orgoglioso.

olimpiadi fedriga vittozzi rendeFedriga, Vittozzi rende il Fvg orgogliosoLa magnifica prestazione di Lisa Vittozzi e di tutta la squadra italiana nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia ... ansa.it

Argento olimpico nel biathlon, Fedriga: Vittozzi simbolo del nostro FvgLa staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina regala all’Italia un risultato di prestigio e accende l’orgoglio del Friuli Venezia Giulia. A sottolinearlo è il governatore ... nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.