Olimpiadi | Fedriga Vittozzi rende il Fvg orgoglioso

Trieste, 8 feb - Lisa Vittozzi ha regalato una grande soddisfazione alla regione. Nella staffetta mista di biathlon a Milano-Cortina, la sua gara ha fatto salire il morale e ha portato a casa un risultato importante, facendo parlare di sé in tutta Italia. Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia si sono sentiti rappresentati e orgogliosi di questa performance.

Trieste, 8 feb - "La magnifica prestazione di Lisa Vittozzi e di tutta la squadra italiana nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia, oltre che per l'intero Paese". Lo ha detto il governatore Massimiliano.

