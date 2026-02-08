L' Italia è d' argento grazie a Lisa Vittozzi prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi

Questa mattina, a Pechino, Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la prima medaglia alle Olimpiadi invernali. La staffetta mista di biathlon si è conclusa con un risultato d’argento, portando una gioia grande nel Friuli Venezia Giulia. La sciatrice sappadina ha dato il massimo, dimostrando di essere in forma e determinata. La sua prestazione ha fatto esultare tifosi e appassionati di sport.

Medaglia d'argento per la staffetta mista del biathlon italiana, con la sappadina Lisa Vittozzi protagonista. Il quartetto azzurro composto, oltre che da Vittozzi, da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, ha chiuso al secondo posto nella 4X6 chilometri alle spalle della Francia.

