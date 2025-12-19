Fedriga vuole essere ancora Fvg | A scegliere siano i cittadini
Snocciola fiumi di denaro, attacca più volte (senza mai trasalire) la propaganda “che non fa bene al dibattito politico” e auspica, in un malcelato mal di pancia verso Fratelli d'Italia, di poter essere ancora alla guida del Friuli Venezia Giulia. La cartolina di Natale del governatore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie dalla Giunta; Culle vuote, il Fvg risponde con un maxi piano da 139 milioni per mamme e giovani famiglie; Nuove risorse per il sostegno a prima casa e natalità nella manovra regionale; Fedriga, Fvg è riferimento in Italia con upgrade Moody's a Baa1.
Fedriga vuole essere ancora Fvg: "A scegliere siano i cittadini" - Il governatore, dopo aver illustrato il bilancio annuale più ricco di sempre - udinetoday.it
Fedriga, Fvg cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa - "Oggi ci sono frontiere che si ripresentano in forme nuove: guerre che lambiscono l'Europa, migrazioni di dimensioni epocali, rivoluzioni tecnologiche ed energetiche che irrompono nelle nostre vite e ... ansa.it
Stabilità FVG :Fedriga, 139mln per natalità giovani e occupazione femminile. Fino a 500 euro al mese per i primi 12 mesi di vita del figlio e fino a 40mila euro per l'acquisto della prima casa "Con questa Stabilità variamo una misura di straordinaria importanza. - facebook.com facebook
