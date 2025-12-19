“ Tanta mazzate ma tanta mazzate, ma una bona l’amma data, è nato è nato è nato, o’ centro sociale occupato, n’atu centro sociale occupato, e mò c’ ’o cazzo ce cacciate”, cantavano qualche anno fa, a Napoli, i “99 Posse”, band musicale capitanata dal raffinato frontman “Zulù” che guidava l’okkupazione dello spazio “Officina 99” della zona di Gianturco, dietro la stazione centrale. Oggi quella zona franca di canne e selvaggerie varie è del Comune di Napoli che la concede in una sorta di comodato d’uso ai centri sociali che ristagnano nei capannoni. A Torino, invece, li hanno cacciati: ieri è stata segnata una linea definitiva, dopo le scorribande dei “catalani” nella redazione della “ Stampa”: le violenze non saranno tollerate, Askatasuna è stata sgomberata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una, cento, duecento Askatasuna: trema il popolo dei centri sociali rossi, finita la pacchia per le “okkupazioni” violente

Leggi anche: Sgomberato l'Askatasuna a Torino: pacchia finita. Piantedosi: “Segnale chiaro”

Leggi anche: L’assalto a “La Stampa” e la bufera sulle parole di Albanese. Centri sociali nel mirino: “Chiudere Askatasuna”