Dalmasso bronzo nello snowboard Delude Fischnaller

Questa mattina il gigante parallelo di snowboard ha regalato emozioni contrastanti agli italiani. Dalmasso conquista il primo podio, portando a casa il bronzo, mentre Fischnaller delude le aspettative e termina fuori dalla zona medaglie. La gara si è rivelata più combattuta del previsto, con i tifosi azzurri che speravano in risultati migliori.

Il gigante parallelo dello snowboard, una delle discipline più attese dagli appassionati, consegna una soddisfazione ed una grossa delusione ai tifosi azzurri. A sorridere è Lucia Dalmasso che si aggiudica la medaglia di bronzo battendo l’amica e compagna di stanza Elisa Caffont nella finalina tutta italiana della gara femminile. Le delusioni arrivano dalla gara maschile, dove l’eterno Roland Fischnaller e Aaron March avevano dominato le qualificazioni della mattina. Gli atleti azzurri partono da favoriti ma commettono qualche errore di troppo ed escono di scena già ai quarti di finale. L’oro femminile va alla ceca Maderova mentre quello maschile finisce all’austriaco Karl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalmasso bronzo nello snowboard. Delude Fischnaller Approfondimenti su Dalmasso Bronzo Delude Dalmasso bronzo nel gigante parallelo dello snowboard. Delude Fischnaller Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nel gigante parallelo dello snowboard, portando a casa una soddisfazione per gli italiani. Giochi,snowboard: Lucia Dalmasso bronzo Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo di snowboard. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dalmasso Bronzo Delude Argomenti discussi: Olimpiadi, Lucia Dalmasso vince la medaglia di bronzo nello snowboard; Olimpiadi, lo snowboard donne porta un bronzo con Dalmasso; Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: doppio bronzo azzurro: Goggia nella discesa e Dalmasso nello snowboard. Milano-Cortina 2026, Lucia Dalmasso regala all'Italia un bronzo formidabile nello snowboardMilano-Cortina 2026, giornata tutta al femminile: prima Sofia Goggia nella discesa libera, ora Dalmasso nello snowboard porta a casa un altro bronzo ... affaritaliani.it Medaglie azzurre: Lucia Dalmasso bronzo nello snowboardL'azzurra Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard in corso a Livigno. Nella finalina ha battuto con una decisiva rimonta l'altra azzurra Elisa Caffont ... avvenire.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.