Fischnaller fa il bis dopo Pechino e si prende il bronzo nello slittino singolo | ottava medaglia per l'Italia
Dominik Fischnaller torna a salire sul podio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto l’oro a Pechino nel 2022, il 34enne di Sesto si aggiudica anche il bronzo nello slittino singolo, portando a otto il totale delle medaglie conquistate dall’Italia in questa edizione. È un’altra grande soddisfazione per l’atleta e per la squadra azzurra, che continua a raccogliere risultati importanti.
Milano-Cortina, Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino: è il suo secondo podio olimpico
Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemone
