L’Italia conquista subito le sue prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Franzoni e Paris salgono sul podio, portando a casa rispettivamente un argento e un bronzo nella gara di sci alpino. È un inizio promettente per la squadra azzurra, che si fa già notare tra le prime nazioni a festeggiare.

Il primo podio dell’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 offre subito grandi soddisfazioni alla spedizione azzurra dello sci alpino. Se la speranza di tutti era di riuscire a sfatare la “maledizione” di Zeno Colò e tornare all’oro olimpico 74 anni dopo il trionfo ad Oslo, l’Italia porta a casa un argento e un bronzo grazie alle discese di Giovanni Franzoni e Dominik Paris. I due velocisti azzurri si mettono dietro il favorito della vigilia Marco Odermatt ma chiudono a 20 e 50 centesimi di distacco dal numero uno della squadra svizzera, Franjo Von Allmen, autore di una prova perfetta. Nel frattempo a Cortina d’Ampezzo la nebbia disturba anche l’ultima prova cronometrata della libera femminile ma dopo che Sofia Goggia e Federica Brignone sono scese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Olimpiadi, prime medaglie per l'Italia, Franzoni e Paris argento e bronzo nella libera

