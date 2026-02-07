Olimpiadi Milano Cortina 2026 prime 2 medaglie per l’Italia | argento per Franzoni e bronzo per Paris nella discesa libera a Bormio

L’Italia conquista subito due medaglie nella discesa libera a Bormio. Franzoni si prende l’argento, mentre Paris si aggiudica il bronzo. È un inizio promettente per gli atleti italiani ai Giochi di Milano Cortina 2026.

L’Italia Team parte col piede giusto ai Giochi di Milano Cortina 2026 grazie a una straordinaria doppietta nella discesa libera maschile. Sulla leggendaria Stelvio di Bormio, Giovanni Franzoni conquista una splendida medaglia d’argento chiudendo in 1’51’’81, a soli due decimi dallo svizzero Franjo V. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Franzoni e Paris si prendono l’argento e il bronzoOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Partenza con il botto per l’Italia alle #Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! Ecco le prime medaglie azzurre Medaglia d’argento per Giovanni #Franzoni e di bronzo per Dominik #Paris nella discesa libera sullo Stelvio vinta dall’elvetico Franjo #VonAllm facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com