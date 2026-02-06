LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | volano gli azzurri nel curling! Buon avvio di Guignard Fabbri

Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Guignard e Fabbri hanno già conquistato un buon risultato all’inizio della competizione, portando entusiasmo tra gli italiani. La gara si è aperta con ritmo e determinazione, e i supporter si preparano a seguire da vicino ogni mossa degli atleti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Nella seconda prova cronometrata di ieri la squadra azzurra si è messa in evidenza. Mattia Casse, con salto di porta, ha stabilito il miglior tempo davanti a Florian Schieder e Giovanni Franzoni. In casa Italia gli occhi sono puntati soprattutto su Federica Brignone. Per la campionessa azzurra sarà un’occasione importante per testare la propria condizione fisica dopo il rientro in velocità di settimana scorsa a Crans Montana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: volano gli azzurri nel curling! Buon avvio di Guignard/Fabbri Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: buon avvio degli azzurri nel curling Questa mattina, gli azzurri del curling hanno iniziato bene le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: azzurri già spalle al muro nel curling, inizia il pattinaggio artistico Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune sorprese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artistico; LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba ultimo tedoforo a San Siro?. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: gli azzurri dilapidano il vantaggio nel curlingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co facebook STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.