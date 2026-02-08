Olimpiadi 2026 svelata una delle spille più rare | è stata fatta solo per una sola atleta

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata mostrata una delle spille più rare: è stata creata soltanto per una atleta. Si tratta di Jutta Leerdam, pattinatrice olandese, che ha ricevuto una spille speciale da scambiare con gli altri partecipanti. La spille è un pezzo unico, pensato appositamente per lei, e rappresenta un piccolo tesoro tra le tante che i atleti si scambiano durante le gare.

Jutta Leerdam, pattinatrice del team olandese, ha ricevuto la sua collezione personale di spille da scambiare con gli altri atleti. Il protagonista è Thor, il cane che condivide con il suo fidanzato Jake Paul.

