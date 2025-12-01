Giro d’Italia 2026 | svelata la Corsa Rosa si parte dalla Bulgaria Non mancano le salite una sola cronometro

Tolto il sipario sull’edizione numero 109 della Corsa Rosa: scatterà dalla Bulgaria, con un’ennesima partenza dall’estero, il Giro d’Italia 2026. Prima tappa, l’8 maggio, da Nessebar, conclusione ovviamente nella Capitale, a Roma, il 31 maggio. Prima frazione con arrivo a Burgas che assegna la prima Maglia Rosa, molto probabilmente ad un velocista. Simbolo del primato che cambierà il giorno successivo: si vedono le prime salite nei 220 chilometri verso Valiko Tarnovo. Terza frazione con arrivo in quel di Sofia per concludere il primo weekend bulgaro. Si ripartirà poi dal Bel Paese, precisamente dalla Calabria: da Catanzaro a Cosenza, in una frazione mossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: svelata la Corsa Rosa, si parte dalla Bulgaria. Non mancano le salite, una sola cronometro

