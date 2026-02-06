Dalle più rare alle più recenti ecco il fantastico mondo dietro al collezionismo delle spille olimpiche

A Milano Cortina 2026, il mondo olimpico non si ferma solo alle competizioni. Tra un allenamento e una gara, atleti e addetti ai lavori si dedicano a un’altra passione: scambiare spille olimpiche. È un gioco che unisce tutti, creando un ponte tra le nazioni e i ricordi più belli delle Olimpiadi. Alcune spille sono rare, altre recenti, ma tutte hanno un valore speciale. È un modo per condividere e conservare i momenti indimenticabili di questa grande festa dello sport.

A Milano Cortina 2026 non si gareggia solo per l'oro. Nei villaggi olimpici, tra una sessione di allenamento e una gara, esiste un altro gioco che appassiona atleti e addetti ai lavori: lo scambio delle spille olimpiche. Una sorta di "moneta preziosa" che si trova dietro le quinte delle competizioni: le pin migliori vengono sfoggiate sul cordino del pass, sulle divise, sui cappellini, si custodiscono o si scambiano. L'obiettivo? collezionarne il più possibile. Piccole, colorate, spesso ironiche, sono diventate l' oggetto del desiderio di atleti e appassionati: un rito informale che accompagna i Giochi da decenni e che con Milano Cortina 2026 è pronto a vivere una nuova stagione.

