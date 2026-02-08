Olimpiadi 2026 svelata una delle spille più rare | è stata fatta per una sola atleta

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata mostrata una delle spille più rare mai create: è stata realizzata per una sola atleta. Si tratta di Jutta Leerdam, la pattinatrice olandese, che ha ricevuto la sua collezione personale di spille da scambiare con gli altri atleti. La spille, infatti, è unica e pensata solo per lei, rendendola un pezzo molto speciale tra le tante che circolano in queste occasioni.

Jutta Leerdam, pattinatrice del team olandese, ha ricevuto la sua collezione personale di spille da scambiare con gli altri atleti. Il protagonista è Thor, il cane che condivide con il suo fidanzato Jake Paul.

