Olimpiadi 2026 Salvini | A chi protesta dedichiamo applauso noi preferiamo costruire

Mentre il mondo guarda all’Italia per le Olimpiadi del 2026, alcuni continuano a protestare. Matteo Salvini risponde con un sorriso e un applauso a chi manifesta, ma ribadisce che il suo obiettivo è costruire e lavorare per l’evento. “Preferiamo concentrarci sui fatti, non sulle polemiche,” dice. La tensione tra chi vuole le Olimpiadi e chi si oppone continua a dividere l’opinione pubblica.
“Io penso a quanto si può essere strani mentre il mondo guarda l’Italia e l’Italia si unisce, la politica si unisce, e c’è ancora qualcuno che riesce ad andare in piazza per protestare contro le Olimpiadi. E noi dedichiamo a loro un applauso e un sorriso. Noi preferiamo costruire, correre, scendere, anche perché ieri qualcuno diceva hanno tagliato gli alberi a Cortina, noi ne rimpiantiamo dieci volte tanto”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite a Casa Italia a Cortina. “Siamo solo al secondo giorno e io sono già invecchiato da Ministro dei Trasporti fra vandalismi e robe strane, però bello – ha concluso – ieri bello Bormio, oggi bello Cortina e quindi grazie a tutti perché è un successo di tutti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
