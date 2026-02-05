Decreto sicurezza Salvini | A qualcuno lasciamo le parole noi preferiamo agire

Matteo Salvini annuncia che la Lega passerà dalle parole ai fatti con nuovi decreti sulla sicurezza. Presenta misure dure contro la vendita e il porto di coltelli, con sanzioni salate per i minorenni e i loro genitori. Tra le novità, il divieto di vendere coltelli ai minorenni e multe fino a 1000 euro per i genitori che non controllano i figli. Inoltre, tra i 12 e i 14 anni, in caso di reati, il questore può ammonire i minorenni e anche i genitori rischiano multe sal

(Agenzia vista) Roma, 5 febbraio 2026 "Con la Lega dalle parole ai fatti. Ecco i decreti sicurezza. Il divieto di portare coltelli con la sospensione della patente di guida per i maggiorenni presi con queste armi e la multa fino ai 1000 euro per i genitori in caso di portare coltelli siano minorenni, il divieto di vendita di coltelli ovviamente ai minorenni, poi la norma antimaranza, fra i 12 e i 14 anni l'ammonimento del questore in caso di diversi reati, anche qua pagano i genitori fino a 1000 euro se non controllano i loro figli. Per lo spaccio di droga c'è la confisca dell'autoveicolo, della moto, del motorino utilizzati nella commissione del reato, finalmente si colpisce anche il portafoglio.

