Oggi a Cortina arrivano Federica Brignone e Sofia Goggia per le gare di sci alpino. Dopo il successo di ieri a Bormio, con medaglie e oro, le due campionesse italiane puntano a confermare il loro talento sulla pista olimpica. La giornata si presenta difficile a causa del meteo, ma le attese sono alte.

Alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è arrivato il giorno di Federica Brignone e Sofia Goggia. Dopo il grande inizio dell’Ital-jet a Bormio, con le medaglie di Franzoni e Paris e il primo oro dell’Italia conquistato da Lollobrigida, la Valanga Rosa non vuole esser da meno nella libera di Cortina in programma oggi, 8 febbraio, meteo permettendo. La bergamasca vanta quattro vittorie in discesa sull’Olympia delle Tofane e va a caccia della più bella, quella che vale l’oro olimpico. La valdostana torna invece a misurarsi nella prova più attesa nel programma dello sci alpino al femminile a quasi un anno dal grave infortunio subito ai campionati assoluti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, oggi tocca a Brignone e Goggia: gare 8 febbraio e risultati in diretta

Oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si svolgono diverse gare.

Questa mattina la discesa femminile ai Giochi di Cortina 2026 è partita con i pettorali di Goggia e Brignone.

