LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | tocca a Goggia e Brignone! I pettorali di partenza

Questa mattina la discesa femminile ai Giochi di Cortina 2026 è partita con i pettorali di Goggia e Brignone. La prima prova si sta svolgendo in diretta, con le atlete che scendono una dopo l’altra dalla pista. Seguiremo passo passo le loro performance, mentre l’attesa cresce per i risultati definitivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Olympia delle Tofane apre finalmente i battenti per il primo training ufficiale di questa rassegna olimpica. La tanta neve caduta su Cortina nelle prime ore di questa rassegna a cinque cerchi ha portato gli organizzatori ad annullare la prima prova cronometrata prevista per la giornata di ieri. Quest’oggi quindi le atlete faranno il proprio debutto stagionale sulla pista di Cortina, per assaggiare la pista in vista della gara di domenica dove si assegneranno le medaglie della discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: tocca a Goggia e Brignone! I pettorali di partenza Approfondimenti su Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia assaggia una pista gradita. I pettorali di partenza Segui in tempo reale la prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia che si prepara a sfidare la pista. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; RECAP! Il gigante notturno va a Meillard, Odermatt 4°, Vinatzer inforca. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle TofaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa ... oasport.it LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa ... oasport.it Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna facebook La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.