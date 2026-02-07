Olimpiadi Milano Cortina | primo oro Italia e record con Francesca Lollobrigida Fenomenale nel pattinaggio velocità 3mila metri
Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. La pattinatrice ha fatto registrare un tempo record nei 3.000 metri, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. È stata una vittoria importante, che ha acceso l’entusiasmo tra gli sportivi italiani.
ROMA – Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina e la terza complessiva per il nostro Paese. La campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo Record Olimpico. E’ la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. Francesca, le lacrime, il figlio in braccio, il tricolore che l’avvolge. Così, nel giorno del suo compleanno (è nata a Frascati il 7 febbraio 1991, 35 anni fa) ha festeggiato il primo oro olimpico italiano: record olimpico dei 3000 metri del pattinaggio di velocità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
