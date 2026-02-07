Olimpiadi Milano Cortina | primo oro Italia e record con Francesca Lollobrigida Fenomenale nel pattinaggio velocità 3mila metri

Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. La pattinatrice ha fatto registrare un tempo record nei 3.000 metri, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. È stata una vittoria importante, che ha acceso l’entusiasmo tra gli sportivi italiani.

