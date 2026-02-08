Olimpiadi 2026 bronzo Goggia nella libera Vonn caduta shock e frattura alla gamba

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia ha conquistato il bronzo nella discesa libera, portando a casa una medaglia che non aveva in programma. La gara è stata segnata anche da un incidente spettacolare: Lindsey Vonn è caduta male, fratturandosi una gamba. Gli occhi erano puntati sulla sfavorita, ma alla fine ha fatto il suo dovere.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, vince una statunitense, non quella più attesa. Sofia Goggia conquista un’altra medaglia, non quella sperata. L’Olympia delle Tofane incorona come nuova regina Breezy Johnson, già velocissima in prova e capace di domare la pista olimpica di Cortina battendo per appena quattro centesimi la 22enne tedesca Emma Aicher, che ha davanti a sé un futuro radioso ma intanto si appende al collo uno splendido argento già nel presente. L’azzurra si prende un bronzo ragionato: niente ‘goggiate’, niente rischi ma tanta testa nel portare a termine una gara in condizioni complicate, tra la pressione del dover portare a casa una medaglia pregiata e la concentrazione da preservare dopo la lunga attesa al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi Milano-Cortina: Goggia, bronzo nella discesa libera. Dramma Vonn: caduta e portata via in elicottero

La discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia, che ha portato a casa il podio dopo una gara segnata da molti problemi.

Olimpiadi, frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera: è già stata operata. Come sta la sciatrice americana – Il video

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Argomenti discussi: Olimpiadi, oggi 5 medaglie azzurre: biathlon d'argento, 4 bronzi; Sofia Goggia, sorridente col bronzo: rivivi la premiazione e l’abbraccio con Malagò; Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling.

