Pisa carabinieri sparano contro auto in fuga che travolge militare | due feriti

Ci sarebbe un tentativo di estorsione sullo sfondo della delicata vicenda consumatasi nella provincia di Pisa, a Bientina, dove un 20enne di origini albanesi è rimasto ferito dai colpi di pistola esplosi a scopo intimidatorio dai carabinieri contro la sua auto in fuga. Dalle informazioni in corso di accertamento, il tutto sarebbe partito dalla segnalazione .

Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito - (ANSA) – PISA, 21 DIC – Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. msn.com

Pisa, carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: un ferito - I militari sono intervenuti nella serata di ieri su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne che aveva subito la rapina del cellulare e gli erano poi stati chiesti mille euro ... tg24.sky.it

