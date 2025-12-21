Pisa carabinieri sparano contro auto in fuga che travolge militare | due feriti

21 dic 2025

Ci sarebbe un tentativo di estorsione sullo sfondo della delicata vicenda consumatasi nella provincia di Pisa, a Bientina, dove un 20enne di origini albanesi è rimasto ferito dai colpi di pistola esplosi a scopo intimidatorio dai carabinieri contro la sua auto in fuga. Dalle informazioni in corso di accertamento, il tutto sarebbe partito dalla segnalazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pisa carabinieri sparano contro auto in fuga che travolge militare due feriti

© Ildifforme.it - Pisa, carabinieri sparano contro auto in fuga che travolge militare: due feriti

