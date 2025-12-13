Grave incidente stradale a Olbia | due feriti estratti dalle lamiere

Alle prime ore del mattino, un grave incidente stradale si è verificato a Olbia, lungo viale Aldo Moro, coinvolgendo diversi mezzi e causando il ferimento di due persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:00 e ha richiesto interventi di soccorso per estrarre i feriti dalle lamiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento in viale Aldo Moro. Un importante incidente stradale si è verificato questa mattina, 13 dicembre, intorno alle 6:00, lungo viale Aldo Moro a Olbia. Il violento impatto frontale tra due veicoli ha causato il ferimento di due persone, rendendo necessario un rapido intervento dei soccorsi. Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. A causa della gravità dello scontro, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Olbia insieme al personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate: i pompieri hanno dovuto eseguire manovre complesse per estrarre i feriti dalle auto rimaste seriamente danneggiate. Dayitalianews.com Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale - Olbia Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, in viale Aldo Moro a Olbia. lanuovasardegna.it

Olbia, incidente stradale all’alba: due feriti - Incidente stradale alle prime luci del mattino quest'oggi, intorno alle 6 nella zona di viale Aldo Moro, dove due auto si sono scontrate per cause ... olbia.it

?? ULTIM'ORA?SCONTRO AUTO-TIR Grave incidente stradale su una provinciale del Foggiano, c'è una giovane vittima - facebook.com facebook

Grave #incidente a #Genova: un'ambulanza, che viaggiava a sirene spiegate, ha travolto uno studente 12enne che stava attraversando la strada per andare a scuola. Il giovane è stato intubato e portato all'ospedale Gaslini, dove è ricoverato in condizioni cr x.com

© Dayitalianews.com - Grave incidente stradale a Olbia: due feriti estratti dalle lamiere

Olbia. Incidente stradale mortale 27 09 23

Video Olbia. Incidente stradale mortale 27 09 23 Video Olbia. Incidente stradale mortale 27 09 23