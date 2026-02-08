8 febbraio 2026 | tra meteo incerto Santa Bakhita e 50 anni di Taxi Driver Oroscopo per un giorno di introspezione

L’8 febbraio 2026 si apre con un cielo alterno tra nuvole e schiarite, mentre le temperature restano miti, intorno agli 8 gradi. La giornata si prospetta instabile, con le previsioni che indicano possibili piovaschi nel pomeriggio. Tra eventi e ricorrenze, oggi si celebrano i 50 anni di “Taxi Driver”, e l’oroscopo suggerisce un giorno di riflessione interiore.

L’8 febbraio 2026 si apre con un cielo a tratti sereno e una temperatura mite di 8 gradi, preludio a una giornata che, secondo l’almanacco, potrebbe essere caratterizzata da piogge piuttosto che da un’improvvisa fioritura primaverile. Un avvertimento che risuona come un antico proverbio: “Febbraio umido e molle, porta piogge e non farfalle”. Questa domenica, a 326 giorni dalla fine dell’anno, offre uno sguardo all’orizzonte, un invito all’introspezione e alla scoperta, come suggerito dal simbolismo legato alla data. Chi nasce oggi, infatti, è descritto come una persona curiosa e visionaria, attratta dalla conoscenza e capace di anticipare i tempi con intuizione e immaginazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

