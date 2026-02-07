Foggia cammina contro la tratta di persone | una città unita nel nome di Santa Bakhita

Questa sera a Foggia si è svolta una manifestazione per dire no alla tratta di persone. La città si è unita in piazza per ricordare Santa Bakhita, la suora africana vittima della schiavitù, e per chiedere azioni concrete contro lo sfruttamento. Centinaia di cittadini, religiosi e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato alla preghiera e alla riflessione, dimostrando la volontà di combattere insieme questa piaga.

Preghiera, riflessione e gesti simbolici per la Giornata mondiale contro la tratta: istituzioni, associazioni e cittadini insieme per affermare la dignità umana come fondamento di pace Un appuntamento sentito e partecipato, che ha visto la città stringersi attorno a un tema di drammatica attualità. Il tema scelto per l'edizione 2026, 'La pace comincia con la dignità: un appello globale per porre fine alla tratta di persone', ha fatto da filo conduttore all'intera serata. Un messaggio forte, che richiama l'urgenza di rimettere al centro la persona umana, i suoi diritti e la sua libertà, come base autentica di ogni percorso di pace e di convivenza civile.

