Meteo incerto fino a Capodanno | nuvole pioggia e schiarite su Catania e provincia
Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie durante le giornate di domenica e lunedì quando si apriranno ampie schiarite su gran parte delle province. A partire dalla serata di lunedì invece, aumenterà l’instabilità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Meteo incerto fino a Capodanno: nuvole, pioggia e schiarite su Catania e provincia - Le temperature non subiranno grosse variazioni con massime tra 15°C e 18°C e minime mai sotto i 5°/7°C Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo s ... cataniatoday.it
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda! - La tendenza meteo per gli ultimi giorni del 2025 vedono un tempo stabile e piuttosto mite, ma Capodanno si preannuncia molto freddo. meteo.it
Meteo – Capodanno rimane incerto tra il freddo artico con neve a quote relativamente basse e una perturbazione polare - Tendenza ancora incerta per Capodanno, in bilico tra il maltempo artico e quello polare: ecco i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Meteo nell’Ennese, inizio settimana tra nuvole e instabilità: tempo incerto fino a Natale x.com
