Meteo incerto fino a Capodanno | nuvole pioggia e schiarite su Catania e provincia

Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie durante le giornate di domenica e lunedì quando si apriranno ampie schiarite su gran parte delle province. A partire dalla serata di lunedì invece, aumenterà l’instabilità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

