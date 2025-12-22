Settimana di Natale dal tempo instabile | nuvole e possibile pioggia anche su Bari
Si preannuncia una settimana di Natale piuttosto instabile sul fronte meteo. Nuvole e possibili rovesci, alternati a schiarite, potrebbero accompagnare i giorni delle feste anche per quanto riguarda Bari e provincia. Come spiega l'esperto Carlo Migliore di 3bmeteo.com, la situazione si origina. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Domenica tra nuvole, vento e possibili piogge: allerta 'gialla' sul Barese. Inizio settimana dal tempo instabile
Leggi anche: Settimana instabile tra nuvole e qualche pioggia: poi vento forte e temporali in arrivo
Meteo Natale – Settimana instabile con vortice depressionario in Italia con piogge e nevicate - Peggioramento a inizio settimana con precipitazioni diffuse e nevicate a quote medie; possibile fase più fredda negli ultimi giorni dell’anno. centrometeoitaliano.it
Meteo Milano – Settimana di Natale grigia e instabile, piogge in agguato - Correnti umide atlantiche sul Nord Italia portano cieli coperti e precipitazioni intermittenti; temperature in lieve calo ma senza freddo intenso. centrometeoitaliano.it
Il meteo della settimana di Natale: tempo instabile fino al 25, poi spazio a qualche schiarita - Clima mite fino al 24 dicembre, poi graduale calo termico e condizioni più stabili dopo Santo Stefano, con schiarite e temperature massime intorno ai 7- varesenews.it
Settimana di Natale con vento, pioggia e anche neve. Abbondanti nevicate sulle Alpi Marittime e Bora a Trieste. Le previsioni meteo #ANSA x.com
