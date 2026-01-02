Valanga in valle Maira coinvolti quattro escursionisti

Una valanga di grandi dimensioni si è verificata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nella zona del bivacco Bonelli, a circa 2.000 metri di quota. Quattro escursionisti sono stati coinvolti nell'incidente. L'evento ha suscitato l'attenzione delle autorità, che stanno intervenendo per assistere i coinvolti e valutare le condizioni della zona.

Una valanga di grandi proporzioni si è verificata in alta valle Maira, nel territorio comunale di Acceglio, nella zona del bivacco Bonelli, a una quota superiore ai 2.300 metri. La massa di neve ha investito almeno quattro escursionisti; le squadre impegnate nei soccorsi stanno verificando se vi siano ulteriori persone coinvolte. Le prime ricostruzioni parlano di una vittima accertata e di almeno due feriti recuperati in condizioni gravi. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13 e ha attivato un’imponente macchina dei soccorsi. L’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, ha espresso «cordoglio per la vittima e massima vicinanza alle persone rimaste ferite e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Valanga in valle Maira, coinvolti quattro escursionisti Leggi anche: Valanga in alta valle Maira, travolti quattro escursionisti: una vittima e feriti gravi Leggi anche: Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese, un morto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Travolti da una slavina sul monte Faraut: tragedia sfiorata per due scialpinisti l’ultimo dell’anno; Ancora valanghe in Piemonte: paura nelle valli Varaita e Maira. Due scialpinisti travolti; Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo; Una valanga travolge due scialpinisti a Bellino: salvati e portati in ospedale. Valanga sulle Alpi cuneesi, tragedia in alta quota: un morto e due escursionisti gravi - Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in alta valle Maira, sulle Alpi cuneesi, provocando una tragedia in montagna. giornalelavoce.it

