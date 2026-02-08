Nuova condanna per Narges Mohammadi quasi 8 anni di carcere alla Nobel per la Pace iraniana | L’ennesimo processo farsa

Narges Mohammadi torna in tribunale e questa volta riceve quasi otto anni di carcere. La Nobel per la Pace iraniana, già nota per il suo impegno nel difendere i diritti umani, si trova di nuovo sotto processo. I suoi avvocati parlano di «farsa» e di un processo che sembra scritto a tavolino, senza possibilità di difendersi. La condanna arriva in un momento di crescente tensione tra il governo iraniano e chi si oppone alle sue politiche.

Quasi otto anni di carcere per Narges Mohammadi. La Nobel per la Pace e attivista per i diritti umani è stata condannata al termine di quello che i suoi legali definiscono l’ennesimo « processo farsa » davanti a un tribunale iraniano. A darne notizia è stata la Narges Foundation attraverso un comunicato ufficiale. Mohammadi è detenuta da 59 giorni, dopo l’arresto avvenuto il 12 dicembre 2025 durante la cerimonia funebre di Khosrow Alikordi – un avvocato trovato morto in circostanze sospette – a Mashhad, nel nord-est dell’Iran. Per settimane è rimasta in isolamento senza contatti con la famiglia.🔗 Leggi su Open.online

Narges Mohammadi, nota attivista iraniana, è stata condannata a sei anni di carcere.

La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere da un tribunale in Iran.

