Iran | nuova condanna per Narges Mohammadi attivista Nobel per la Pace Sei anni di carcere e divieto di espatrio

La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere da un tribunale in Iran. La vincitrice del Nobel per la Pace deve anche stare due anni senza poter uscire dal paese. La decisione arriva dopo le accuse di aver partecipato ad attività contro il governo iraniano. La sua famiglia chiede che venga rispettata la sua libertà e i diritti umani.

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi, è stata condannata da un tribunale iraniano a sei anni di carcere, con l’aggiunta di un divieto di espatrio per due anni. La notizia, diffusa nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio 2026, getta una nuova ombra sulla repressione delle libertà civili in Iran e solleva interrogativi sulla reale portata del riconoscimento internazionale conferito alla dissidente. La condanna, come riportato dal suo avvocato all’Agence France-Presse, è motivata con accuse di associazione a delinquere e collusione per commettere reati, un’accusa che l’attivista ha sempre respinto, definendola politicamente motivata.🔗 Leggi su Ameve.eu

