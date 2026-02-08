Narges Mohammadi, nota attivista iraniana, è stata condannata a sei anni di carcere. La decisione arriva in un momento in cui la donna continua a sfidare il regime e a difendere i diritti delle donne. La condanna è stata comunicata da un tribunale in Iran, aggiungendo un altro capitolo alla lunga battaglia della Nobel per la Pace contro le repressioni.

Narges Mohammadi, la celebre attivista per i diritti delle donne, è stata condannata a sei anni di carcere da un tribunale iraniano. La sentenza, resa nota dall’avvocato della donna, arriva mentre Mohammadi è già detenuta in carcere con pene cumulative che superano gli oltre 13 anni di detenzione e diverse condanne in più procedimenti. La vicenda riaccende la discussione globale sulla repressione di Teheran contro dissidenti, attivisti e voci critiche del regime. Una condanna che scuote la comunità internazionale. Narges Mohammadi, 53 anni, è una delle più note attiviste iraniane per i diritti umani e dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, nuova condanna per Narges Mohammadi: sei anni di carcere alla Nobel per la Pace che sfida il regime

Approfondimenti su Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere.

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

Argomenti discussi: UE condanna la repressione sanguinosa in Iran: chi commercia di più con Teheran?; Iran, l’UE designerà i Guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica; Aiutò i feriti nella rivolta, ora rischia la vita in carcere in Iran. La figlia: liberatelo; Iran, il massacro dei manifestanti non bloccherà il cammino verso la libertà.

Iran, nuova condanna per Narges Mohammadi: sei anni di carcere alla Nobel per la pace che sfida il regimeL’attivista e simbolo della protesta Donna, Vita, Libertà resta nel mirino della magistratura iraniana ... msn.com

Nuova condanna a sei anni per Narges Mohammadi, Nobel per la Pace: detenzione aggravata tra isolamento e tortureL'avvocato di Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace 2023, ha annunciato una nuova condanna a sei anni di carcere in Iran, aggravando la sua già lunga detenzione per attivismo sui diritti umani. L ... lasicilia.it

In Iran condannata a sei anni di carcere il premio Nobel Narges Mohammadi facebook

La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, ha iniziato uno sciopero della fame x.com