Questa mattina, alla presenza delle autorità, sono state consegnate ufficialmente le chiavi della nuova caserma dei carabinieri a Tribiano. La stazione, finora situata a Paullo, si trasferirà presto nella nuova struttura, pronta a servire meglio i due comuni. La cerimonia ha segnato un passo importante per l’Arma locale, che potrà ora contare su un edificio più spazioso e moderno.

Con una cerimonia ufficiale, sono state consegnate all’Arma le chiavi della nuova caserma di Tribiano, dove a breve si trasferirà la stazione locale dei carabinieri, attiva sui comuni di Tribiano e Paullo e, sinora, storicamente ubicata a Paullo. Dopo il contratto di cessione già precedentemente sottoscritto con la Prefettura di Milano, ora il sindaco di Tribiano Roberto Gabriele ha messo a disposizione della Benemerita, a tutti gli effetti, l’ex Municipio del paese, che negli ultimi anni è stato sottoposto a un corposo intervento di restyling per poter ospitare gli uffici e gli alloggi dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova caserma ai carabinieri. Ecco le chiavi

