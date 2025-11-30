La nuova caserma dei carabinieri L’inaugurazione a Borgo di Arquata

Un altro piccolo segnale di rinascita, ad Arquata, a più di nove anni dal terremoto dell’agosto 2016. Nella frazione di Borgo, infatti, è stata inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali. L’intervento ha previsto la demolizione della vecchia struttura lesionata e la ricostruzione ex novo, per un importo complessivo di 3,1 milioni di euro a favore dell’Agenzia del Demanio, soggetto attuatore. La caserma è intitolata ad Aldo Pala, arquatano e Brigadiere dei Carabinieri, medaglia d’oro al valor militare. All’inaugurazione erano presenti il comandante interregionale Carabinieri ’Podgora’, Aldo Iacobelli, il comandante della Legione Carabinieri Marche, Nicola Conforti, il prefetto ascolano Sante Copponi, il comandante provinciale Domenico Barone, il comandante dei Carabinieri Forestali Marche Mauro Macino, il comandante del reparto Carabinieri "Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Sonia Placidi, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, l’assessore regionale Francesca Pantaloni, il responsabile dell’Agenzia del Demanio Marche Pierpaolo Russo, i consiglieri regionali Andrea Cardilli ed Enrico Piergallini, il sindaco Michele Franchi e il consigliere provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

