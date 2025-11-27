“Ok Bub, ora devi scendere dalla mia schiena. Sto per annegare. Voglio che tu vada. Devi nuotare. Non fermarti. Ce la fai. Non mollare. Ti voglio bene”. Sono le ultime parole di un padre che ha dato la vita per salvare i suoi figli. Proprio i bambini hanno riferito del gesto eroico del papà, che li ha salvati dalle forti onde dell’oceano, per poi affogare, stremato. Era un marinaio della Marina statunitense ed è morto alle Hawaii mentre stava cercando di salvare i suoi bambini. Il marinaio è stato identificato dal Dipartimento di Polizia di Kauai come il Master-at-Arms di 1ª classe Jeffrey Diaz, 47 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto per annegare, tu nuota e non fermarti. Ti voglio bene”: padre muore per salvare i suoi figli dalle onde