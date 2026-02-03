Ragazzino nuota per quattro ore nel mare in tempesta per salvare la mamma e i fratellini

Un ragazzino di quattordici anni ha rischiato la vita per salvare la famiglia. In balia delle onde durante una tempesta a Quindalup, ha nuotato per quattro ore e due km tra le onde per raggiungere la mamma e i fratellini trascinati a largo. Alla fine, è riuscito a portarli in salvo.

