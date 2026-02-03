Ragazzino nuota per quattro ore nel mare in tempesta per salvare la mamma e i fratellini
Un ragazzino di quattordici anni ha rischiato la vita per salvare la famiglia. In balia delle onde durante una tempesta a Quindalup, ha nuotato per quattro ore e due km tra le onde per raggiungere la mamma e i fratellini trascinati a largo. Alla fine, è riuscito a portarli in salvo.
È rimasto per quattro ore in acqua, nuotando per quattro km tra le onde, con unico obiettivo: salvare la vita della mamma e dei due fratellini che il mare aveva trascinato a largo, nella zona di Geographe Bay, a Quindalup, in Australia. Protagonista del gesto eroico un ragazzino di soli 13 anni.🔗 Leggi su Today.it
“Meglio la piscina che il mare”: l’allarme delle autorità di Sydney dopo quattro attacchi di squali nel giro di 48 ore
Le autorità di Sydney invitano a preferire le piscine al mare, dopo quattro attacchi di squali avvenuti nelle ultime 48 ore lungo la costa est dell’Australia.
"Sto per annegare, tu nuota e non fermarti. Ti voglio bene": padre muore per salvare i suoi figli dalle onde
