Novena a Nostra Signora di Lourdes per chiedere una grazia settimo giorno

Questa mattina si è tenuta la settima giornata della novena a Nostra Signora di Lourdes. Centinaia di fedeli si sono ritrovati nella chiesa di fronte alla grotta, pregando e chiedendo una grazia. L’11 febbraio ricorre l’anniversario della prima apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous e, anche quest’anno, molti hanno partecipato alle celebrazioni per ricordare quel momento importante. La piazza era piena di persone che hanno condiviso il momento di preghiera, sperando in un miracolo.

L'11 febbraio ricorre l'anniversario della prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous, avvenuta nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme nel corso di questi nove giorni, per tutte le nostre intenzioni e in particolare per i malati. Chiediamo all'unisono alla nostra Mamma Celeste di custodirci nella pace, il bene più prezioso. Preghiera del settimo giorno O Regina dei potenti, Immacolata Maria, che compariste alla devota figlia dei Soubirous con la corona del SS. Rosario fra le dita, fate che io stampi nel mio cuore i sacrosanti Misteri, che devono in esso meditarsi e ne ritragga tutti quei vantaggi spirituali, per i quali dal S.

