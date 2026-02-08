Novate il Gesiö diventerà un atelier d’artista

A Novate, il vecchio Gesiö si trasforma in un atelier d’artista. Il Comune ha deciso di partecipare al bando di Fondazione Cariplo “Luoghi da rigenerare” per recuperare il edificio e renderlo di nuovo vivo. L’obiettivo è riportarlo al centro della vita culturale e sociale della città, in collaborazione con Casa Testori, un punto di riferimento nel panorama artistico. Nei prossimi mesi, i lavori e le iniziative prenderanno forma, con l’intento di valorizzare un patrimonio che rischiava di restare abbandonato.

Rivive il gioiellino del Cinquecento. Il Gesiö sarà residenza per artisti Questa mattina il Comune di Novara ha annunciato che il Gesiö diventerà una residenza per artisti. Novate senza medici di famiglia: "Il Comune non fa abbastanza" In assenza di medici di famiglia, Novate si trova di fronte a una criticità crescente. Casa Testori diventa più accessibile. L'ascensore non è più solo un progetto. Novate, il Gesiö diventerà un atelier d'artistaNovate, il Gesiö diventerà un atelier d'artista. Ad aprile è stata data notizia dell'adesione del Comune di Novate al bando di Fondazione Cariplo

