Novate senza medici di famiglia | Il Comune non fa abbastanza

In assenza di medici di famiglia, Novate si trova di fronte a una criticità crescente. Durante l’ultimo Consiglio comunale, il Pd ha presentato una mozione per riqualificare gli spazi dell’ex farmacia di via Matteotti, con l’obiettivo di attrarre nuovi professionisti e migliorare i servizi sanitari locali. La questione evidenzia l’esigenza di interventi concreti per garantire una copertura medica adeguata alla comunità.

Polemica in Consiglio comunale sulla questione medici. Pd presenta una mozione chiedendo che vengano riqualificati gli spazi dell’ex farmacia di via Matteotti, per rendere più attrattiva Novate per i medici di medicina generale. La maggioranza risponde che il problema è che non ci sono medici. "Abbiamo raccolto 1.200 firme - dice la mozione dem - per la realizzazione di un nuovo ambulatorio medico nei locali comunali dell’ex farmacia. Un risultato importante, che dimostra quanto il tema della sanità territoriale sia sentito e quanto ci sia bisogno di risposte concrete. Una mobilitazione significativa, sostenuta anche da Acli e dal Comitato cittadino per la salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

