Novara supera Milano 3-2 | terza vittoria stagionale in un derby emozionante

La Igor Gorgonzola Novara batte 3-2 la Numia in un derby emozionante. La partita, giocata fino all’ultimo punto, ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto. Novara, con grande determinazione, riesce a vincere il terzo match stagionale contro Milano, regalando ai propri tifosi una vittoria che vale molto in classifica.

Milano parte con Bosio in regia e Khalia Lanier schiacciatrice, Egonu opposta, Piva e Lanier in banda, Kurtagic e Danesi al centro, Fersino libero; Novara risponde con Cambi in diagonale a Tolok, Herbots e Ishikawa in posto-4, Squarcini e Bonifacio al centro, De Nardi libero. Il primo allungo è firmato da Piva, ma la squadra piemontese replica immediatamente, pareggiando a 3 e poi prendendo il volo grazie a una serie di ottime giocate di Ishikawa. Il parziale di **3-0** porta Novara avanti, e un paio di ace di Tolok, accompagnati dall’energia di Squarcini e dall’efficacia di Cambi, chiudono il set sul punteggio di **25-18** a favore delle padrone di casa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Benacquista Latina continua il suo ottimo momento, conquistando la terza vittoria consecutiva.

Alessia Orro si distingue nella Champions League di volley femminile, mentre il Fenerbahce Istanbul ottiene la terza vittoria consecutiva nel girone di Novara, superando il PGE Budowlani Lodz con un netto 3-0.

NOVARA SUPERA VALLEFOGLIA Le zanzara si prendono i 3 punti superando in 4 set le padrone di casa di Vallefoglia (11-25, 25-17, 23-25, 21-25) #Volleyball #LVF #Pallavolo #Vallefoglia #Novara facebook

