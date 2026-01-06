Alessia Orro illumina la Champions League e il Fenerbahce firma la terza vittoria nel girone di Novara
Alessia Orro si distingue nella Champions League di volley femminile, mentre il Fenerbahce Istanbul ottiene la terza vittoria consecutiva nel girone di Novara, superando il PGE Budowlani Lodz con un netto 3-0. La squadra turca mantiene un buon ritmo nella competizione, consolidando la propria posizione in classifica.
Il Fenerbahce Istanbul ha travolto a domicilio il PGE Budowlani Lodz con un secco 3-0 (25-16; 25-20; 25-11) e ha così infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno regolato la temibile compagine polacca in appena 67 minuti di gioco e si sono confermate al comando della classifica generale del gruppo B con tre successi (9 punti), davanti a Novara (un'affermazione e tre punti, in attesa della trasferta di Lisbona contro il Benfica in programma giovedì sera). Alessia Orro ha fatto la differenza in cabina di regia, confezionando una prestazione sopra le righe che ha contributo al 53% di squadra in attacco.
