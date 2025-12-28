Madre e figlia morte a poche ore di distanza | sospetta intossicazione alimentare

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si è verificata una tragica perdita in famiglia, con madre e figlia decedute a poche ore di distanza. Le autorità stanno indagando su una possibile intossicazione alimentare come causa di questa drammatica evenienza. La comunità è sconvolta dall’accaduto, mentre si attendono gli esiti delle analisi per chiarire le responsabilità e le circostanze.

Una tragedia immane quella che si è verificata a Pietracatella (Campobasso), dove una famiglia è stata letteralmente distrutta. Al momento non si hanno ancora delle idee chiare, ma si sospetta un grave caso di intossicazione alimentare. Saranno i medici e le autorità locali a dare eventuale conferma. Stando a quanto riferito sino ad ora, a perdere la vita sono state una giovane di 15 anni, Sara Di Vita, e la madre di lei. Entrambe erano ricoverate all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore. Anche il padre si trova ricoverato in ospedale. La famiglia si era recata al pronto soccorso il giorno di Natale, accusando gravi problemi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Madre e figlia morte a poche ore di distanza: sospetta intossicazione alimentare Leggi anche: Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne Leggi anche: Mamma e figlia di 15 anni muoiono dopo il ricovero in ospedale: si sospetta un'intossicazione alimentare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La morte dei Reiner, il figlio Nick incriminato per duplice omicidio - Parlano gli altri due figli dei Reiner: Dolore inimmaginabile; Allatta la figlia di 4 mesi, poi la rimette a dormire. Poche ore dopo la bimba viene trovata morta; Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc; Omicidio Reiner, il figlio Nick in aula in catene. Sua sorella Romy non si era resa conto della morte della m…. Madre e figlia morte a poche ore di distanza: sospetta intossicazione alimentare - I tre avevano mangiato dei frutti di mare la vigilia di Natale. ilgiornale.it

Tragedia a Pietracatella, madre e figlia morte al Cardarelli: probabile intossicazione - Anche il padre ricoverato nell'ospedale del capoluogo. rainews.it

Campobasso, mamma e figlia morte dopo un malore improvviso: indagini sulle cause del decesso - Doppia tragedia familiare a Campobasso, indagini aperte dopo la morte di madre e figlia per sospetta intossicazione alimentare. notizie.it

