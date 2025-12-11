Insieme anche nella morte Addio a marito e moglie a poche ore di distanza | l’Italia si commuove

Due coniugi si sono spenti a poche ore di distanza, lasciando l’Italia senza parole. La loro storia d’amore, lunga settant’anni, ha toccato il cuore di molti, dimostrando come un legame autentico possa superare ogni ostacolo, anche il confine tra la vita e la morte.

Un amore così puro e profondo da sembrare uscito da un romanzo, capace di attraversare settant'anni di vita condivisa e di non spezzarsi neppure davanti alla morte. È la storia di Argia Zanolli, 90 anni, e Igino Ferraro, 96, che hanno lasciato questa terra a poche ore di distanza, come se uno non potesse esistere senza l'altra. «Erano come due gocce d'acqua, sempre vicine, si cercavano continuamente, insieme si completavano» raccontano i figli, Luca e Anna, ricordando con emozione ciò che ha rappresentato quella coppia inseparabile. Argia e Igino erano stati trasferiti di recente in una casa di riposo a Pastrengo, in Veneto, per ricevere assistenza adeguata alla loro età.

