Madeline Schizas, pattinatrice canadese, ha spiegato di non aver consegnato il compito perché era alle Olimpiadi. La giovane atleta ha inviato una mail al suo insegnante, dicendo semplicemente che stava pattinando e non poteva consegnare il progetto. La sua scusa, a prima vista improbabile, trova però riscontro nei dati ufficiali e nei record delle medie di partecipazione alle gare.

Non ho consegnato il progetto perché stavo pattinando alle Olimpiadi. Può sembrare una scusa inventata di sana pianta ma Madeline Schizas ha dalla sua parte media e dati ufficiali per giustificarsi con il proprio docente. La ragazzi ha 22 anni e, oltre a frequentare la McMaster University di Ontario, è stata convocata come pattinatrice artistica nella nazionale canadese per i Giochi invernali di Milano-Cortina. Impegnata con i suoi compagni per conquistare il podio nella gara a squadre, Schizas ha mandato una mail al suo professore di sociologia per avere una proroga nella consegna di un compito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho consegnato il compito perché sono alle Olimpiadi”: la mail di Madeline Schizas, pattinatrice artistica della nazionale canadese

La pattinatrice canadese Maddie Schizas ha chiesto una proroga per un compito universitario mentre si trova a Milano per le Olimpiadi invernali.

Madeline Schizas, 22enne pattinatrice canadese e studentessa della McMaster University, chiede una proroga al suo prof. per la consegna del compito di sociologia. E' proprio vero, pur si saltare un test si farebbe di tutto, anche partecipare ad una Olimpiade facebook

"LOLLLL, amo essere una studentessa-atleta" Madeline Schizas, pattinatrice ventiduenne, ha mancato la scadenza per la consegna di un compito perché impegnata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La giovane canadese, che frequenta la McMaster Uni x.com