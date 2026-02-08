Schizas in gara a Milano-Cortina ma deve fare un compito universitario | la mail al professore è surreale

La pattinatrice canadese Maddie Schizas ha chiesto una proroga per un compito universitario mentre si trova a Milano per le Olimpiadi invernali. La ragazza ha inviato una mail al professore spiegando di aver gareggiato ieri e di aver bisogno di più tempo per completare il lavoro. La richiesta ha sorpreso molti, considerando il suo impegno tra le gare e lo studio.

