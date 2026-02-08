Schizas in gara a Milano-Cortina ma deve fare un compito universitario | la mail al professore è surreale
La pattinatrice canadese Maddie Schizas ha chiesto una proroga per un compito universitario mentre si trova a Milano per le Olimpiadi invernali. La ragazza ha inviato una mail al professore spiegando di aver gareggiato ieri e di aver bisogno di più tempo per completare il lavoro. La richiesta ha sorpreso molti, considerando il suo impegno tra le gare e lo studio.
La canadese Maddie Schizas a Milano-Cortina 2026 chiede una proroga per un compito: "Ieri ho gareggiato alle Olimpiadi". La mail al professore è surreale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Intelligenza artificiale e la differenza tra “fare bene un compito” e “imparare a fare bene un compito”. Il rischio della “pigrizia metacognitiva”
In molte scuole e università, gli studenti usano già l’intelligenza artificiale senza regole chiare.
Sommer cambia lavoro per una sera, compito d’eccezione per il portiere: per la cerimonia di Milano Cortina 2026
Questa sera il portiere Sommer lascia il campo e si mette in gioco in un ruolo diverso.
Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata!; Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti, azzurri terzi!.
MEDAGLIERE – 1ª GIORNATA Olimpiadi Invernali Milano Cortina ITALIA – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo NORVEGIA – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo GIAPPONE – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo SVEZIA – 1 Oro | 1 Argento | 0 Bronzi
MILANO CORTINA | Curling, l'Italia soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta. Ultima mano decisiva, Constantini e Mosaner ancora in corsa. #ANSA x.com
