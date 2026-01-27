‘Grazia’ storia della pattinatrice milanese che gareggiò alle Olimpiadi invernali di Saint Moritz 1948

Questo testo ripercorre la storia di Grazia, la pattinatrice milanese che partecipò alle Olimpiadi di Saint Moritz nel 1948. Attraverso un racconto che unisce eventi storici, documentazioni e narrazione, si presenta un’immagine autentica di un’epoca e di un’eroina dello sport, simbolo di determinazione e passione. La narrazione si inserisce in un contesto più ampio, che collega passato e presente con un focus sulla memoria e l’identità locale.

Grazia è il nome, vero ma fortemente simbolico, della figlia di Giovanna Boccalini che unisce le Olimpiadi Invernali (6 febbraio 2026) e la Giornata della Memoria (27 gennaio 2026), in chiave milanese (e lodigiana) e, ovviamente, internazionale, in un unico e appassionante racconto che cuce insieme verità e documentazioni storiche con un filo leggero di narrazione romanzata. Grazia, spin off di Giovinette. Marco Giani, storico dello Sport, e Federica Seneghini, scrittrice e giornalista, dopo il successo di “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce”, libro e poi spettacolo teatrale che racconta della prima squadra di calcio femminile iscritta al Coni, fondata a Milano nel 1933, e fermata poi dai fascisti, tornano con la stessa formula vincente e con uno spin-off che punta il riflettore su un'altra figura che è emersa indagando la storia delle quattro sorelle Boccalini, lodigiane e calciatrici: Grazia Barcellona, secondogenita di Giovanna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

