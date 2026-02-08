constantini mosaner liquidano in scioltezza la cechia e fanno un altro passo verso la semifinale

L’Italia ha dominato la gara contro la Repubblica Ceca, vincendo con un netto 8-2 nel torneo di curling doppio misto a Cortina d’Ampezzo. I duo Constantini e Mosaner hanno giocato senza lasciare spazio agli avversari, portando a casa la quinta vittoria su sette incontri e avvicinandosi così alla semifinale.

L’Italia ha travolto la Cechia con il perentorio punteggio di 8-2 nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026, conquistando la quinta vittoria su sette incontri disputati sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La nostra Nazionale ha rafforzato il secondo posto in classifica generale e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono appaiati agli USA (5-2) e sono alle spalle della Gran Bretagna, incappata nella prima sconfitta nel torneo (7-6 contro la Svizzera) ma già certi della semifinale (7 vittorie in otto partite disputate). 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia di curling doppio misto fa un passo avanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Gli Azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono ripresi con una vittoria netta contro la Svizzera.

