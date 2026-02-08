La gente di Minneapolis ha deciso di scendere in strada senza aspettare un leader. Sono in piazza rischiando tutto per far sentire la propria voce, dimostrando che non servono figure carismatiche per protestare. Da tempo non si vedeva una mobilitazione così forte, che mette in discussione la dipendenza da chi guida e invita a prendere in mano il proprio destino.

D ove sono finiti i capi carismatici che hanno guidato le nostre piazze in difesa dei diritti? C’è stata un’epoca, non troppo remota, in cui abbiamo ascoltato le parole di uomini e donne illuminati che ci hanno dato il coraggio di rischiare per difendere le nostre idee. E oggi? Ethan Hawke su Minneapolis: «Questa non è l’America, dobbiamo tornare alla ragione» X Leggi anche › Chi è Ilhan Omar, la deputata del Minnesota che attacca l’Ice e ora è nel mirino di Trump Quante volte, ascoltando i commenti sull’ultima protesta in Iran contro il regime, abbiamo sentito dire che non sfonda perché manca un leader? Un Gandhi, un Mandela, una Aung San Suu Kyi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non dobbiamo aspettare un leader per protestare. Prendiamo esempio dalla gente di Minneapolis, che sta manifestando a costo della propria vita

Recenti tensioni a Minneapolis hanno coinvolto agenti ICE che hanno minacciato giornalisti Rai, suscitando forti reazioni politiche in Italia.

Leila Pasar, imprenditrice e esperta di bellezza iraniana residente a Milano, esprime profonda preoccupazione per la crisi in Iran.

