Minneapolis agenti Ice minacciano giornalisti Rai Fratoianni attacca Giorgia Meloni | Sta zitta questa vigliaccheria è una vera e propria vergogna

Recenti tensioni a Minneapolis hanno coinvolto agenti ICE che hanno minacciato giornalisti Rai, suscitando forti reazioni politiche in Italia. Fratoianni ha criticato duramente Meloni, definendo la sua inattività una vergogna. Le accuse si concentrano sulla mancanza di intervento del governo italiano, che viene percepito come un silenzio complice di fronte a questi episodi. La vicenda evidenzia il clima di tensione tra Italia e questioni internazionali sulla libertà di stampa.

Le reazioni politiche in Italia sono state immediate e durissime, puntando il dito contro Giorgia Meloni e il silenzio del suo governo. Le opposizioni hanno chiesto una presa di posizione chiara e formale dopo la diffusione del video che mostra giornalisti italiani della Rai minacciati negli Stati Uniti mentre svolgevano il loro lavoro. Un caso che, fin dalle prime ore, ha assunto una dimensione politica, diventando terreno di scontro tra maggioranza e opposizione sul tema della libertà di stampa e dei rapporti con l’amministrazione americana guidata da Donald Trump. Secondo le forze di minoranza, quanto accaduto non può essere archiviato come un semplice incidente operativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

