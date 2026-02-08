Nizza Monferrato uccisa e gettata in un corso d’acqua a 17 anni

La comunità di Nizza Monferrato è sotto shock dopo il ritrovamento del corpo di una ragazza di 17 anni nelle campagne. La giovane è stata trovata senza vita in un corso d’acqua e la polizia sta indagando per capire cosa sia successo. La notizia ha lasciato tutti senza parole, e le autorità stanno lavorando per fare luce sulla vicenda.

La tragica scomparsa di una giovane donna, ritrovata senza vita in un corso d’acqua nelle campagne di Nizza Monferrato, scuote profondamente la comunità locale e getta un’ombra cupa su una giornata altrimenti ordinaria di febbraio. La vittima, appena diciassette anni, è stata identificata dalle autorità e la sua morte, avvenuta nelle ore serali di oggi, 7 febbraio 2026, solleva interrogativi inquietanti e apre un’indagine serrata per accertare le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto. La scoperta del corpo è avvenuta in un contesto geografico ben definito: il territorio di Nizza Monferrato, una cittadina del Piemonte nota per la sua storia e le sue tradizioni, ma ora tristemente segnata da questo evento drammatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni come sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita ieri sera nelle acque tra il rio Nizza e il fiume Belbo a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato

Ha confessato Alex Manna, il 19enne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vita questa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Pressato dalle prove raccolte dai carabinieri il ragazzo ha ammesso le sue respo facebook

