Omicidio a Nizza Monferrato | ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d' acqua

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita ieri sera nelle acque tra il rio Nizza e il fiume Belbo a Nizza Monferrato. La giovane è stata strangolata e poi gettata nel corso d’acqua. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di capire chi possa aver compiuto un gesto così violento. La comunità è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia di Zoe, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri, venerdì 6 febbraio 2026, nelle acque alla confluenza tra il rio Nizza e il fiume Belbo a Nizza Monferrato (Asti). A dare l'allarme è stato un residente che ha incontrato un gruppo di amici della ragazza che la stavano già cercando in quanto non avevano sue notizie dopo che lei si era allontanata dall'abitazione di uno di loro in cui avevano cenato e passato la serata. I sanitari del 118 Azienda Zero, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione cittadina, della compagnia di Canelli e del nucleo investigativo del comando provinciale di Asti non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte violenta e quindi di un omicidio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Nizza Monferrato Rio Nizza

La polizia di Nizza Monferrato indaga sull’uccisione di una ragazza di 17 anni trovata morta nel rio.

Questa mattina, a Nizza Monferrato, i carabinieri hanno trovato il corpo di una ragazza di 17 anni in un rio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nizza Monferrato Rio Nizza

Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta in un rio. Forse strangolataTorino, 7 febbraio 2026 – Tragedia a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d'acqua. I carabinieri indagano per omicidio: l'ipotesi è che la ragazza ... quotidiano.net

Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolataUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte a Nizza Monferrato (Asti). La giovane è stata trovata senza vita nel Rio. Si indaga al momento per omicidio: Zoe Trinchero, così si chiamava la ... fanpage.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook